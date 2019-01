L'Arsenal cerca un esterno d'attacco sul mercato di gennaio. Nel mirino c'è il croato dell'Inter, Ivan Perisic, ma non solo. Secondo il tabloid The Sun, il club inglese ha bussato alla porta del Barcellona per il brasiliano Malcom.



Intanto il quotidiano francese L'Equipe scrive che il Dalian Yifang ha già individuato il possibile sostituto di Yannick Carrasco, ala belga nel mirino di Inter e Milan. Il club cinese avrebbe offerto 40 milioni per l'attaccante francese Plea del Borussia Monchengladbach.