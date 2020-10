Inter e Milan sono in netto ritardo col comune di Milano, le due società prendono tempo e il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova area stadio e dell’impianto sportivo tarda a giungere tra le mani del sindaco Sala. Un ritardo che però diventa molto interessante se nel frattempo Scaroni e Antonello, rispettivamente presidente della società rossonera e ad dei nerazzurri, si ritrovano a pranzo con Bonomi (amministratore dell’area falck di Sesto) in un ristorante in zona Isola.

MAGGIORI MARGINI DI GUADAGNO - Tra i tre è andato in scena un pranzo cordiale, nel menu c’era ovviamente l’argomento stadio, con Scaroni e Antonello seriamente interessati a capire quali margini ci siano (e se davvero ci sono) nel comune limitrofo a Milano, che ai due club potrebbe garantire meno vincoli e quindi più margini di guadagno. Il discorso è avviato, se ne parlerà ancora. Inter e Milan, dunque, iniziano a valutare concretamente altre ipotesi oltre San Siro.