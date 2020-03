Un incontro importante, quello che si è svolto oggi in Comune, per il futuro dello stadio di Milano. Un vertice tenutosi non fisicamente, ma in teleconferenza: dopo lo stop delle ultime settimane, le due squadre sono tornate a parlare con Palazzo Marino: fissata per aprile la presentazione dei nuovi progetti per l'impianto, soprattutto dopo le nuove indicazioni ricevute dal Consiglio Comunale. Il tema principale resta quello delle volumetrie. Lo riporta Calcioefinanza.