L'emergenzanon accenna a placarsi per la Lombardia e nei giorni in cui l'intera regione è stata dichiarata zona rossaper cui è in programma settimana prossima in Comune un incontro che potrebbe essere definitivo. Intervistati dal Corriere della Sera i presidenti di Milan e Inter, Paoloe Steven, hanno raccontato lo stato dell'arte."Sono d’accordo con il nostro sindaco Giuseppe Sala sulla necessità di coordinare la massima attenzione verso l’emergenza che stiamo vivendo, con l’importanza di pensare al futuro e al rilancio di Milano.. Milan e Inter ci stanno lavorando assieme, una collaborazione che, forse, è possibile solo qui, dove i tifosi sono rivali ma non nemici, le due squadre si sfidano certamente in campo, ma le due società hanno dimostrato di saper lavorare insieme. Proprio per mostrare che, anche in tempi di crisi, è possibile guardare avanti e lavorare per il futuro,sul tema dello stadio. Se c’è una città che può riuscirci, quella è proprio Milano"."Siamo orgogliosi di essere parte di Milano.abbiamo annunciato una donazione a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco di Milano per sostenere lo straordinario lavoro dei sanitari in questi giorni complessi e per sottolineare il profondo legame del club con la città. Inoltre,consolidando un link tra l’Inter e Milano già fortissimo, che si potenzierà ulteriormente con il progetto del nuovo stadio, che rappresenterà un ulteriore boost per la città, in linea con il profilo di innovazione e di propensione al cambiamento che da sempre rendono unica Milano".