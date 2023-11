Carlo Ancelotti è il miglior allenatore italiano al mondo. A stabilirlo è l'Head Coach Rating, una classifica stilata da TransferRoom che ha attribuito al tecnico del Real Madrid un punteggio di 91,5 su 100. La graduatoria colloca l'ex centrocampista al sesto posto in classifica generale, a sei punti dal numero uno Pep Guardiola, che guarda tutti dall'alto forte dei suoi 97,6 punti. Sul podio salgono anche Jurgen Klopp del Liverpool e Luis Enrinque del PSG, che anticipano Thomas Tuchel del Bayern Monaco e Mikel Arteta dell'Arsenal.



L'Italia è comunque il Paese più presente nella top ten, con ben quattro rappresentanti. Ancelotti è seguito da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, e da Simone Inzaghi, guida dell'Inter, che hanno ottenuto rispettivamente 90,9 e 90,7. A completare la classifica, dietro un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Sergio Conceicao del Porto, c'è Stefano Pioli. L'allenatore del Milan si trova al decimo posto con un punteggio di 90.



L'Head Coach Rating di TransferRoom, il rivoluzionario indice su cui si basa il punteggio, è stato progettato per valutare rapidamente la bravura degli allenatori su una scala da 0 a 100 a livello globale. Questo sviluppo pionieristico consente ai club di risparmiare tempo prezioso, facilitando le valutazioni preliminari basate sui dati, permettendo loro di dare priorità ai candidati rilevanti e consentendo il confronto con oltre 5.000 allenatori.



Concentrandosi su diverse metriche chiave, questo nuovo strumento considera l'esperienza manageriale passata, l'influenza sulle prestazioni della squadra e persino il denaro speso per i trasferimenti, al fine di fornire una valutazione completa e dinamica.