Inter e Milan la FOTO del progetto per il nuovo San Siro. Costerà 1,2 miliardi, ecco cosa si salverà del Meazza

Nel bel mezzo delle polemiche create dall'apertura dell'e con il Comune che, nonostante le rassicurazioni del, ha aperto ufficialmente un bando pubblico per la manifestazione di interesse relative alla vendita dell'area,proseguono spedite per la realizzazione del nuovo stadio che prenderà il posto dell'attuale Giuseppe Meazza a San Siro.Con la pubblicazione del bando pubblico il Comune di Milano ha svelatoovvero il documento di fattibilità presentato dai due club al Comune e contenente la proposta di acquisto dell'impianto e delle aree limitrofe. Il progetto congiunto prevede la costruzione di un nuovo stadio nelle attuali aree dei posteggi e la demolizione in larga parte con recupero e ristrutturazione parziale dell'attuale Meazza.

Il progetto spiega come si strutturerà il nuovo impianto: "La composizione del catino è caratterizzata dadi San Siro. L’architettura del catino, inoltre, esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza".Del Meazza si salverà soltanto una parte della facciata e parte del secondo anello settore arancio che però sarà completamente rivalutato e ristrutturato: "

“Il progetto del nuovo stadio è in continuità con gli sviluppi urbanistici in atto e futuri del quartiere e porterà importanti benefici alla comunità, alla città ed ai tifosi. Il nuovo impianto trasformerà l’area, creando un luogo, accessibile, sostenibile e vivace, garantendo nuovi asset al quartiere in grado di innescare processi virtuosi di rigenerazione urbana”.La capienza è stata verificata per ospitare diversi settori dedicati ai vari gruppi di utenti, raggiungendo una capacità di circa 71.500 spettatori. Il Docfap riporta anche i costi specifici del progetto "In particolare, la costruzione del nuovo stadio costerà 707,9 milioni di euro, di cui 583,7 milioni per lo stadio e 124,2 milioni per il podio su cui sarà costruito l’impianto. Le aree esterne e le infrastrutture avranno un costo di 102,8 milioni, di cui 68,1 milioni per il solo rifacimento del Tunnel Patrocolo.

Nel progetto è spiegato anche come si vivrà lo stadio nei giorni in cui non si giocherà:"Lo stadio sarà operativo 365 giorni all’anno, con aree e attività selezionate, come tour dello stadio e spazi museali, ristorazione, conferenze ed eventi aperte ai visitatori. Il design della struttura è stato studiato per minimizzare l’impatto acustico, ottimizzare i flussi di pubblico durante gli eventi e integrare al meglio le aree verdi adiacenti, lo sviluppo commerciale e la connettività, a beneficio della comunità locale”.