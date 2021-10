Luis Alberto non trova spazio in questo Lazio. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo può cambiare aria nel prossimo mercato, coi biancocelesti pronti ad abbassare quelle che erano le richieste estive, fissate a 40 milioni di euro. Seguito da Inter e Milan la scorsa sessione, l'ex Liverpool può tornare in Spagna.