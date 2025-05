Inter e Milan, la vicenda San Siro non finisce mai: esposto al TAR. "Stadio inalienabile e già sotto vincolo"

Una vicenda che rischia di non terminare mai., con nuovi ricorsi che vengono annunciati e presentati alle autorità competenti. Nel corso delle scorse giornate, infatti,da parte del Comune di Milano alle due società Inter e Milan.Secondo quanto viene riportato dall’associazione, con i dettagli contenuti all’interno dell’esposto,, e quindi non si può demolire. Allo scrivente non risulterebbe sussistere, peraltro, alcuna delibera del Consiglio Comunale con cui sia stata decisa: la vendita dello Stadio e dell’area, la demolizione dello Stadio Meazza, la costruzione di un nuovo stadio sull’area del Parco dei Capitani e l’accettazione della proposta delle due società per azioni”.

Ma non finisce qui:, come spiegato anche da uno dei fondatori del Comitato ‘Sì Meazza’, Carlo Trotta, in un’intervista rilasciata ad affariitaliani: “, da finanziare attraverso la cementificazione di tutte le aree verdi che oggi gli stanno intorno,, senza alcun vantaggio ambientale, economico e urbanistico per la città e per il mondo del calcio., se non quella di fare business con la speculazione delle aree intorno. Luigi Corbani, presidente del Comitato SìMeazza ha quindiLa soluzione? È necessario lanciare un bando internazionale per la ristrutturazione e la futura gestione dello stadio. Lo stadio Meazza può essere economicamente sostenibile, con o senza una o entrambe le squadre, a patto che venga modernizzato e migliorato, sia dal punto di vista dell’utilizzo polivalente durante tutto l’anno per sport e spettacoli dal vivo, sia rispetto ai servizi e al comfort per il pubblico.”.

