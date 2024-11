Inter e Milan, le cifre per l'acquisto di San Siro. Il sindaco di San Donato: "Non possiamo vincolare il Milan"

Non solonel recente documento di 196 pagine redatto dall'Agenzia delle Entrate spiccano anche. Il Giorno riferisce che l'intero documento è stato inviato a tutti i consiglieri comunali, che hanno potuto prendere nota delle tre cifre principali.Questi i numeri:– valore complessivo di stadio Meazza e aree limitrofe

– valore area Ambito Gfu San Siro (nel 2019 questo era pari a 103.063.000)– valore dello stadio (nel 2019 questo era pari a 96.342.000)A questi numeri si aggiunge anche il calcolo degli oneri di urbanizzazione che Milan e Inter dovranno versare se l’operazione San Siro dovesse concretizzarsi:– oneri di urbanizzazione primaria– oneri di urbanizzazione secondaria– contributo concessorio sul costo di costruzione/trasformazione– valore oneri di urbanizzazione in totale

Circao cittadino nei prossimi mesi poiché l'ordine del giorno approvato durante il Consiglio di lunedì chiede al sindaco Sala e alla Giunta comunale di; al contrasto dell’emergenza abitativa; alla riqualificazione degli impianti sportivi presenti sul territorio".

- Nel frattempo ieri sera si è tenutodurante il quale è statan nell'area San Francesco. Queste lil quale ha affrontato anche il discorso dell'altro progetto che sta valutando il club rossonero a San Siro: "L'Accordo di Programma sta proseguendo. Per interrompere un atto amministrativo sarebbe necessario un nuovo atto che rappresenti il venir meno dei presupposti delle valutazioni che fin qui hanno determinato l'avvio dell'Accordo di Programma. La rappresentazione che il Milan stia valutando la possibilità di realizzare a Milano il suo nuovo stadio non costituisce un elemento di novità. Questo non è quindi motivo sufficiente per interrompere l'Accordo di Programma. Altrettanto non potremo obbligare una società a rinunciare ad una possibile alternativa al proprio investimento senza poter offrire in cambio la garanzia di approvazione del progetto a San Donato.

Noi abbiamo detto che per noi lo stadio può rappresentare un'opportunità per la città e per tutto il SudMilano, ne siamo convinti. Allo stesso tempo abbiamo esplicitato i nodi da affrontare e da sciogliere per portare questo progetto all'approvazione del Consiglio. Mi riferisco alle questioni legate ad infrastrutture e viabilità, rafforzamento del collegamento su ferro, riqualificazione e rilancio della stazione a valenza metropolitana. Se tali vincoli non saranno superati con risposte concrete ed efficaci, il progetto sarebbe giudicato non sostenibile per la città e quindi non potrebbe avere il consenso dell'Amministrazione che rappresento. Noi crediamo che ci siano le condizioni che queste risposte si possano concretizzare: ad esempio abbiamo riscontri molto positivi da Ferrovie dello Stato che abbiamo voluto fortemente voluto nell'Accordo di Programma. Il fatto che il Milan tenga aperta e approfondisca la possibilità su Milano non è una novità, ma allo stesso non è una novità che il progetto stadio a San Donato abbia la sua concretezza e che ci sia da parte del Milan un investimento rilevante in tale direzione".