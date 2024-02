Inter e Milan: le reazioni su Sala, che offre il diritto di superficie per San Siro col quarto anello da 300 milioni

Beppe Sala chiama, Milan e Inter non rispondono. Il sindaco di Milano gioca una nuova carta per cercare di convincere i due club a restare allo stadio Meazza. Ieri la commissione consiliare del Comune ha presentato un progetto di ristrutturazione per San Siro (a cura dello studio Arco Associati e dell’architetto Giulio Fenyves), che prevede la costruzione di un quarto anello (inserito tra il primo e il secondo) per un costo stimato in 300 milioni di euro. Inoltre Sala offre ai club il diritto di superficie a "lunghissimo" termine.



LE REAZIONI - I rossoneri portano avanti il progetto per il nuovo stadio a San Donato, anche l'Inter reagisce con freddezza all'ultima mossa di Sala: la società nerazzurra non esprime giudizi nel merito sul progetto di ristrutturazione perché non è mai stata coinvolta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è pressoché impossibile che il club di Zhang prenda in considerazione l'ipotesi San Siro da sola. A meno che il Milan non torni sui propri passi (scenario impensabile a oggi), l'Inter andrà avanti con l'idea Assago-Rozzano, area per la quale vanta un diritto di esclusiva fino al 30 aprile. Come si legge sul Corriere della Sera, nei prossimi giorni Inter e Milan (che ieri non erano stati invitati alla presentazione in Comune del progetto di ristrutturazione) saranno convocate dal sindaco, che aspetta da loro una risposta definitiva sul piano A: demolizione del Meazza e costruzione di un nuovo stadio.