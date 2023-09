Inter e Milan ormai è chiaro, stanno andando avanti su due strade diverse per il progetto di avere un nuovo stadio di proprietà che, salvo sorprese improspettabili, ormai non sarà più a San Siro. Secondo quanto riportato da Repubblica, tuttavia, negli ultimi giorni il Comune di Milano ha inviato una lettera scritta ai due club proprio sul dossier del Giuseppe Meazza.



Si tratta di una comunicazione ufficiale in cui Palazzo Marino sollecita i dirigenti rossoneri e nerazzurri a prendere una decisione sul dossier del nuovo stadio. Cosa intendono fare le due società ora che la Sovrintendenza ha espresso il parere sul vincolo che scatterà nel 2025 sul secondo anello del Meazza? Il secondo anello non potrà essere demolito nelle modalità e nei tempi previsti dal cronoprogram ma del dossier. Nelle prossime settimane le due squadre dovrebbero comunicare ufficialmente la rinuncia alla proposta di costruire il nuovo stadio condiviso al posto del Meazza.