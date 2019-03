Un viaggio negli Stati Uniti per studiare gli impianti in vista del rinnovamento di San Siro o la realizzazione di un nuovo stadio. Inter e Milan, rappresentati rispettivamente da Antonello e van Huuksloot (responsabile dello stadio) da una parte e Gazidis dall'altra, sono andati a New York e Atlanta, per cercare modelli giusti. I dirigenti delle due società si sono concentrati particolarmente sul MetLife Stadium stadio che ospita le partite di New York Jets e New York Giants. A riportarlo è Tuttosport.