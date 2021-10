Si è tenuto questa mattina a Palazzo MarinoUn piccolo passo avanti che però certifica una deadline spostata rispetto al passato e una volontà dei club di scendere a patti col comune pur diA parlare sia stamattina prima dell'incontro alla Gazzetta e poi al termine dello stessoè stato"C'è una road map che ci auguriamo sia propedeutica a una velocizzazione del processo di approvazione. Non abbiamo ancora parlato di questioni tecniche. Milano-Cortina 2026? Penso sia molto difficile, dopo due anni di pandemia i tempi sono slittati. Per le Olimpiadi ci sarà il Meazza. Siamo disposti a rivedere l’intero progetto nell’ottica della sostenibilità ambientale. Ma a patto che ci sia una certezza sui tempi, un’accelerazione per quanto riguarda lo stadio. ​Ormai l’orizzonte è il 2027 la dead line è diventata quella. E giocheremo fino all’ultima partita della stagione precedente nel vecchio impiantoAttraverso i social network ha preso parola anche ilche ha spiegato"Questa mattina ho incontrato a Palazzo Marino i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan. Alle squadre ho rappresentato la posizione del Comune di Milano.è che il nuovo stadio dovrà sostanzialmente rispettare le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità che è già stato presentato all’Amministrazione.punto chiede una riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde (anche in questo caso come da dossier già presentato). A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolgerà nell’attuale impianto, come tributo alla sua gloriosa storia.che le concessioni di diritti volumetrici per sviluppi urbanistici accessori allo stadio non deroghino a quanto consentito dal PGT vigente.