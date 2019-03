Un'idea in testa, un modello da seguire. Inter e Milan lavorano a un nuovo impianto, che possa sostituire il vecchio Meazza, impossibile da ristrutturare e destinato alla demolizione. Un nuovo stadio, una nuova casa insieme, che sorgerà accanto alla Scala del Calcio, la cui realizzazione prenderà spunto dal ​MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, costruito in tre anni (i​naugurato nel 2010) accanto al ​Giants Stadium, poi demolito. La casa delle due franchigie di NFL Giants e Jets è considerato un impianto all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia, dei comfort e dei servizi, come dimostra il primo posto nella classifica "migliore al mondo per gli eventi non NFL", redatta dal Billboard Magazine, conquistato nel 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. INTERSCAMBIABILE - La struttura del MetLife è stata progettata e costruita con uno sfondo neutro, consentendo allo stadio di cambiare volto, di trasformarsi con elementi interscambiabili, con pareti girevoli, a seconda della squadra di casa. Gli emissari di Inter e Milan che sono andati a visitarlo hanno avuto modo di vedere come cambiano le insegne rotanti agli ingressi e i banner all'esterno. Ma non solo: sotto osservazione i i filtri dei fari, i negozi di merchandising, i seggiolini (grigi, rivestiti con i colori giusti in base alla squadra che gioca in casa) e le insegne luminose. Tutto è in condivisione, fatta eccezione per lo spogliatoio, la palestra e la sala stampa, che sono diverse per Giants e Jets. Rispetto al MetLife, che ha una capienza di oltre 82 mila persone, il nuovo impianto milanese dovrebbe essere più piccolo: non ci sono ancora certezze, ma secondo indiscrezioni dovrebbe ospitare fino a un massimo di 60 mila persone.