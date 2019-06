"Prima delle vacanze verranno e scopriranno le carte. Le squadre sentono l'esigenza di un nuovo stadio o di uno stadio rifatto. Il mio auspicio è che trovino motivazione a rimettere a posto San Siro ma se mi dicessero che vogliono uno stadio diverso, moderno e che, come un po' mi stanno dicendo adesso, hanno paura di fare i lavori mentre giocano, io non posso che ascoltarli". Queste, le parole rilasciate ieri, a margine del 'Fuori Cinema Anteo', dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. E in effetti è così: Milan e Inter stanno accelerando per il nuovo stadio. Perché nuovo stadio sarà. Ed entro fine mese, arriverà la proposta sul tavolo del primo cittadino milanese.



NIENTE SAN SIRO - Come scrive la Repubblica, infatti, Inter e Milan hanno deciso di costruire un nuovo stadio: no alla ristrutturazione di San Siro, sì a un progetto da 700 milioni di euro, per un nuovo impianto che sorgerà accanto a San Siro, nell'area dove si trova il grande parcheggio accanto all'uscita del capolinea della metropolitana lilla. Mentre ci saranno i lavori, con lo stadio che, nelle idee e nei progetti delle due società, sarà pronto per la stagione 2022/23, Milan e Inter continueranno a giocare a San Siro. Nuovo stadio condiviso, che sarà in parte realizzato sotto il livello stradale per limitare l’impatto visivo sul quartiere, da decidere ancora cosa fare con l'area limitrofa, quella che si verrà a creare con l'abbattimento di San Siro.



ENTRO FINE STAGIONE... - Perché no alla ristrutturazione? Per questioni logistiche ed economiche: stadio con capienza ridotta per due squadre che hanno dimostrato di avere una media spettatori alta, senza dimenticare che poi, nella parte finale dei lavori di ristrutturazione, i due club avrebbero dovuto giocare in trasferta. Tutto pronto, quindi: Inter e Milan stanno ultimando la compilazione dei documenti, comprensivi di progetto e sviluppo urbanistico su tutta l'area, per cercare di ottenere il via libera dalla giunta comunale e far partire i lavori entro la fine del prossimo campionato.