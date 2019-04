Ristrutturazione di San Siro o costruzione di un nuovo impianto limitrofo, e se il progetto di Inter e Milan riuscisse a estendersi all'ex area Trotto? Le ultime indiscrezioni lanciate da Calcio e Finanza potrebbero accelerare i piani delle società meneghine. Il fondo americano Hines infatti avrebbe infatti trovato l'accordo con il gruppo Snaitech per rilevare i 145mila metri quadri adiacenti al Meazza, prevede un progetto di riqualificazione dell'area a uso prevalentemente aziendale ma non solo: Hines avrebbe anche un accordo di massima per cedere circa 40mila metri quadri dell'ex area Trotto a Inter e Milan, intenzionate quindi a realizzare una 'cittadella dello sport', nella quale potrebbero essere spostate le sedi delle due società oltre alla realizzazione di un museo e di un centro commerciale.