Milan e Inter fanno un piccolo ma significativo passo in avanti verso l'ottenimento di un impianto tutto per sé, per aumentare sensibilmente nel giro dei prossimi anni i propri introiti e mettersi al passo delle grandi realtà del calcio europeo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in occasione del Consiglio comunale tenutosi ieri, un emendamento presentato da Franco D'Alfonso (appartenente alla lista civica Sala) ha dato formalmente il via libera allo sfruttamento commerciale dell'area San Siro-Trotto. Un'autorizzazione che viene incontro alla desiderata delle proprietà di Inter e Milan, ora più vicine a impegnarsi congiuntamente per l'ammodernamento del "Meazza", rinunciando dunque all'ipotesi della costruzione di un nuovo stadio.



Resta ora da definire la possibilità dell'aumento delle volumetrie private, altro tema che presto oggetto di discussione tra le parti. Risolto anche quest'ultimo passaggio, Inter e Milan potrebbero finalmente presentare un piano edilizio vero e proprio, con l'obiettivo di portarlo a termine entro i prossimi 3 anni.