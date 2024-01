Inter e Milan, rinnovamento del prato di San Siro: da Verona le nuove zolle, quasi 10 giorni di lavoro

E' iniziato ieri il processo di rinnovamento del prato di San Siro. Il terreno di gioco ha subito un pesante stress tra dicembre e la prima metà di gennaio, accentuato dalle condizioni climatiche tipiche dell'inverno, e la criticità del manto erboso è diventata evidente durante la partita Milan-Sassuolo, che ha fatto seguito alle lamentele di Simone Inzaghi già al termine di Inter-Verona.



Come riporta l'edizione di Tuttosport, si coglie l'occasione del periodo di pausa senza partite a San Siro, grazie al rinvio di Inter-Atalanta per l'impegno della squadra di Inzaghi nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Lunedì 15 gennaio sono state rimosse le zolle danneggiate e da oggi, martedì 16 gennaio, fino a venerdì 19 verrà posata la nuova erba naturale proveniente dal vivaio di Verona, poiché quello solito di Locate Triulzi (alle porte di Milano) non era disponibile.



Da sabato 20 fino a giovedì 25 sarà eseguito il rammendo con l'erba artificiale per assicurare la giusta uniformità nei punti meno verdi del campo. Con questo intervento il terreno di gioco sarà pronto per Milan-Bologna, in programma sabato 27 gennaio.