Milano ribadisce: non ci saranno due stadi funzionanti vicini. Il nuovo avviso a Inter e Milan arriva dal sindaco Giuseppe Sala, intervenuto a margine del Consiglio Nazionale del Coni: "Aspettiamo nei prossimi giorni un responso importante che è quello della sovrintendenza che ci dirà se San Siro è vincolato e in che modo. Questo è fondamentale perché io sono disponibile a tutto ma sarei molto prudente sul fatto di avere uno stadio nuovo di fianco a San Siro con San Siro funzionante. Vorrebbe dire imporre ai residenti della zona oltre 200 giorni di eventi l’anno".



FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE - "Sarebbe un’ottima cosa: mi pare scontato che nel 2026 o 2027 la finale arriverà a Milano. Io spero nel 2026 anche solo perché sarò ancora sindaco. Sono stato recentemente a Istanbul per vedere la mia Inter in una serata sfortunata ma di nuovo ho toccato con mano cosa vuol dire di questo tempo ospitare una finale di Champions. È una grandissima opportunità. Credo che a maggio sapremo la decisione finale e io mi auguro di poter ospitare la finale del 2026".