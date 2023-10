Il Comune di Milano ha ufficializzato che presenterà un ricorso al TAR contro la decisione della Soprintendenza di porre un vincolo sul secondo anello di San Siro, che di fatto al momento chiude all'ipotesi di ristrutturazione del Meazza per Inter e Milan. Dopo le parole del sindaco Giuseppe Sala degli scorsi giorni, oggi il Comune ha comunicato la decisione con una nota:



"L’Amministrazione comunale presenterà ricorso davanti al TAR per la Lombardia-Milano per ottenere l’annullamento del parere positivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, formulato il 26 luglio 2023, nonché del parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, del 27 luglio scorso, relativi alla sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San Siro, ex art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04.



La valutazione sulla sussistenza dell’interesse culturale del secondo anello dello Stadio era stata richiesta in via anticipata dal Comune di Milano lo scorso 18 maggio. La valutazione definitiva sarà possibile solo una volta raggiunto il requisito della vetustà del bene (70 anni), nel 2025".