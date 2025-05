Inter e Milan, scaduto il bando del Comune per le aree di San Siro: nessuna offerta alternativa a quella dei club

Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe nel quartiere di San Siro passerà tutto da Inter e Milan. Allo scoccare della mezzanotte fra il 30 aprile il 1 maggio, infatti, è ufficialmente scaduto il termine ultimo del bando pubblico per presentare al Comune di Milano una proposta alternativa a quella delle due società calcistiche per l'acquisizione delle suddette aree. E secondo il Corriere Milano arrivano soltanto buone notizie per i due club.Inbase alle indiscrezioni riportate dal quotidiano milanese, infatti,che rimangono di conseguenza gli unici enti con cui il comune si potrà sedere attorno a un tavolo per trattare.

Una volta chiuso ufficialmente il bando partirà quindi lContemporaneamente si dovrà procedere anche alla chiusura della Conferenza dei servizi che vede coinvolta anche la Regione Lombarda. Se tutto andrà per il meglio il Comune poi dichiarerà il pubblico interesse per l'operazione attraverso una delibera di giunta.L'obiettivo di tutte le parti in causa è riuscire a chiudere la vendita dei terreni dello stadio, dell'impianto stesso e dei terreni limitrofiche, invece, sarebbe evitato con la cessione a un privato dell'intera struttura del Giuseppe Meazza.