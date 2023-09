Un dato oggettivo, un derby non si vince 5-1 per caso. Poi però ci sono giudizi e impressioni personali, fattori soggettivi che rimettono in discussione anche i risultati del campo. E allora la corsa alla seconda stella è ancora apertissima e sarà probabilmente un testa a testa destinato a durare fino alla primavera,Al mercato del Milan hanno applaudito tutti o quasi,Okafor non lo è, Jovic è uno scarto della Fiorentina, regalato nell’ultimo pomeriggio. L’errore non è non avere preso il vice-Giroud, l’errore è non avere preso il centravanti titolare, cui Giroud a 37 anni dovrebbe fare da vice. Il delizioso attaccante francese, è arrivato a 35 anni nel Milan per fare la riserva di Ibra.che peraltro non ha suggerito a nessuno, soprattutto a Pioli, di provare CDK in quel ruolo. A Bergamo devono avere l’ultima versione del software, più aggiornata.molto attento a gestire il minutaggio dei suoi giocatori. Le rotazioni sono azzoppate fino al rientro del centravanti ex Bologna e già c’è chi spinge perché Marotta si rivolga al mercato degli svincolati (ma avete visto chi c’è?!).Eppure che il suo attacco sia peggiore di un anno fa, non è solo un dato soggettivo. E va già bene che Thuram non stia facendo rimpiangere Lukaku, se continua così.L’anno scorso, il Milan giocò 4 mesi senza Maignan, e si è vista la differenza.Ha segnato complessivamente 28 gol, ma soprattutto è sempre stato disponibile, mai un mal di gola. A Empoli era stanco, e si è visto.resta da valutare il verdetto del campo, mentre è indiscutibile, dato oggettivo, che un anno fa l’Inter ha pagato Sanchez perché se ne andasse, mentre quest’estate lo ha pagato perché tornasse.se tra i parametri inseriti nel database non ci fosse stata la rivendibilità del calciatore, la sua possibile rivalutazione, considerata in ogni acquisto del Milan. Lukaku evidentemente sarebbe stato un rinforzo per vincere subito, non un investimento per proseguire la politica sostenibile del club (per lo stesso motivo, il Milan ha rinunciato anche ai gol di Taremi).La Real Sociedad però ha dimostrato che Inzaghi non ha la doppia squadra di cui si è favoleggiato dopo il derby, in cui peraltro hanno giocato i titolari. Calhanoglu è diventato giocatore imprescindibile nel ruolo che Inzaghi gli ha cucito addosso e nel quale Pioli al Milan mai l’aveva utilizzato.Aspettando Bennacer, è diventato intoccabile Krunic, riserva nell’anno dello scudetto, e adesso rischia di giocarci Adli, una manciata di minuti in un’intera stagione.@GianniVisnadi