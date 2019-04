L'Inter non spingerà sull'acceleratore per Rodrigo De Paul finché non sarà certa dell'ingresso in Champions League. Il Milan sta facendo lo stesso ragionamento e, allora, sul centrocampista dell'Udinese oggi in sorpasso sulle pretendenti c'è il Napoli che vanta con il club friulano un rapporto ottimo e duraturo e potrebbe lavorare con contropartite per abbassare la richiesta di 35 milioni di euro.