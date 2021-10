Decisivo con una doppietta nel, Julian, attaccante del, è cercato da tanti club in Europa, Milan e Inter compresi. E il suo agente, Fernando Hidalgo, ne parla a FcInterNews: "Se Inter e Milan sono interessate? Non lo so, nessuna delle due mi ha chiamato. Paragone con Milito? Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Julian come Diego ha un ottimo possesso palla, è tecnico, dai buoni piedi. Può giocare da prima o da seconda punta, ma anche fuori dall’area. È un giocatore molto completo, uno che davvero ogni giorno avanza, cerca di migliorare, a cui piace imparare. Non è al top del suo livello, svilupperà ancora nuove cose"."Tutti i club europei vanno in Brasile e investono su giocatori molto giovani senza domandare se siano pronti o meno. Qua in Argentina invece pensano non siano pronti, pongono tante domande e fanno offerte per la percentuale del cartellino. Così quando prenderanno la decisione di puntare su Alvarez potrà essere tardi o lo pagheranno il doppio dei soldi rispetto a quanto lo avrebbero pagato un anno prima. Alvarez ha già alle spalle due anni in prima divisone col River Plate, che è un club grande, dove si vive la pressione. Per questo Julian è già al livello per militare in qualsiasi squadra top in Europa"."È una questione da discutere con la società, non sono io che devo fare il prezzo, spetta al club. Faremo una buona negoziazione, qualora arrivasse un’offerta importante, altrimenti lui è contento di restare al River".-"Non faccio pubblicità all’Inter, lui starebbe bene con Ibrahimovic, con Lautaro o con qualche campione in Inghilterra. L’importante è che arrivi un club serio".