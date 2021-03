Dopo un'annata in chiaroscuro, il portiere della Sampdoria Emil Audero ha ritrovato grande continuità di prestazioni con la maglia blucerchiata. L'estremo difensore doriano è stato probabilmente uno dei migliori giocatori in questo campionato, e per tale motivo Corte Lambruschini non ha, tra le sue priorità, la ricerca di un portiere. Oltretutto, Audero era stato un investimento importante per la società genovese.



Nel frattempo però radiomercato racconta di numerosi interessamenti per il numero uno classe 1997. A seguire Audero, secondo Tuttosport, sarebbero in particolare le due società milanesi, il Milan in caso di addio di Donnaruma e l'Inter per il dopo Handanovic. Su Audero comunque si starebbero muovendo altre squadre estere. La Sampdoria però prenderebbe in considerazione una sua cessione soltanto di fronte alla classica offerta irrinunciabile, a cifre molto alte.