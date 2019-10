L'Inter deve fare i conti con l'infortunio di Alexis Sanchez che probabilmente non tornerà prima di gennaio, il Milan è alla ricerca di una prima punta che garantisca un minimo di gol. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport e Il Giornale le due milanesi hanno acceso i riflettori su Mario Mandzukic, in uscita dalla Juve. L'attaccante croato, però, sta aspettando una chiamata dalla Premier League, il suo obiettivo a gennaio è quello di andare al Manchester United, soprattutto se sulla panchina dei Red Devils dovesse arrivare Max Allegri.