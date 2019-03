Il cellulare del calciomercato già chiama. Su di lui c'è il derby di Milano: Milan e Inter vogliono Milinkovic-Savic, stanno affilando i telefoni in vista della prossima sessione di calciomercato. La Lazio affronterà la Fiorentina domenica, e a Firenze sanno che il serbo può cambiare idea in maniera molto veloce: ha preferito i biancocelesti alla Viola, Pradé ci rimase male. Da quel momento il centrocampista che "non sposta gli equilibri" si è preso il palcoscenico: è stato l'oggetto del desiderio del calciomercato estivo, ha faticato poi a trovare stimoli dopo aver sentito solo il sapore delle grandi sfide Champions con le big che lo hanno corteggiato.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, ora il ritorno nella "sua" Firenze, con attenzione ai gialli: se dovesse prenderlo contro la Fiorentina salterebbe la gara contro il Parma. Altrimenti, a rischio andrebbe proprio il big match con vista Champions contro l'Inter, sua pretedente. E l'anno prossimo Milinkovic la Champions, in una modo o nell'altro, la vuole giocare...