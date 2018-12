"Juventite" e "montepremi Champions", queste le necessità delle squadre milanesi al momento, secondo quanto racconta l'edizione odierna di Repubblica. Che le definisce come "morbi" per provare a scalare la classifica in Italia e tornare protagoniste in Europa. Di cosa si tratta? Ecco l'estratto dal quotidiano:



"Non conta più la rivalità tra Inter e Juve o tra Milan e Inter, nei nuovi assetti del calcio italiano. Non conta nemmeno vincere lo scudetto, tanto non si può, c’è quell’infiammazione, la Juventite, che non perdona nessuno da 7 anni, quasi 8: molto più importante è non arrivare quinti. Conta, per Inter e Milan che si stanno rimettendo a inseguire la Juve dopo anni grami, intascare il denaro della Champions, che garantisce il circolo virtuoso col quale far partire la ruota. E intanto, rafforzarsi, dentro e fuori il campo. L’Inter con Beppe Marotta, che già lavora per il club ma verrà annunciato dopo il Psv, presiederà il mercato di gennaio e le strategie future su giocatori, allenatori e assetti interni, mentre è da non trascurare il capitale del vivaio nerazzurro".