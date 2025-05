Inter e Milan, termina la conferenza dei servizi: la soprintendenza detta i tempi, San Siro inalienabile il 10 novembre. Cosa succede ora

Una notizia che era attesa nel corso di questi giorni:Un appuntamento importante per il futuro dell’impianto che sorgerà adiacente allo storico Giuseppe Meazza, le cui trattative private per la cessione a Inter e Milan possono finalmente cominciare, onde terminare entro luglio di quest’anno.. Tanti i soggetti presenti all’interno della conferenza, tra cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che, dentro la vicenda stadio, gioca sempre un ruolo determinante e di primo piano, in particolare sulla questione del vincolo sul secondo anello. Una faccenda assolutamente cruciale dato che la data ufficiale per il 70° anniversario fa scattare tale vincolo e rende l’intero impianto del Meazza inalienabile. All’interno della documentazione rilasciata dal Comune di Milano si può leggere che “

Ma fanno parte delle raccomandazioni da parte della Soprintendenza alcune nuove indicazioni nei confronti dei soggetti coinvolti, in particolare Inter e Milan., per citare la presenza visiva degli imponenti torrioni che hanno contraddistinto l'immagine dello stadio per circa 35 anni".

La Soprintendente Carpani, si legge nel documento consultato da Calciomercato.com, ha fatto analizzare e descritto la situazione sugli anelli di San Siro in questo modo:. Tuttavia, la Commissione Regionale incardinata presso il Segretariato Regionale ha emesso un parere consultivo, dichiarando la”. Da questo momento in poi si può quindi aprire il capitolo della trattativa tra il Comune e i club, da terminare, nel comune interesse, entro il prossimo luglio.

