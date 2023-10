È in programma sabato alle ore 18 il derby della Mole tra Juventus e Torino. I granata cercano un successo che in casa dei cugini manca addirittura da 28 anni, ma i quotisti premiano il ritorno alla vittoria dei bianconeri, offerto a 1,88 contro il 4,60 del segno «2». Nel mezzo il pari, a 3,30. Più equilibrio invece tra No Goal, in pole a 1,70 sul Goal – uscito nell'ultimo precedente – dato a 2,05. Allegri si affida ad Arkadiusz Milik, match-winner contro il Lecce: il gol del polacco si gioca a 3,70 mentre sale a 4,80 Duvan Zapata, a segno 6 volte in carriera contro la Vecchia Signora.



Scende in campo sempre sabato, ma alle ore 15, l'Inter capolista, reduce dal successo di misura ottenuto in Champions contro il Benfica. I nerazzurri vedono il successo in casa contro il Bologna, a 1,38 contro il 9 dei felsinei, imbattuti da sei turni. Fissato a 4,75 il segno «X». Nonostante i quattro clean sheet consecutivi degli ospiti, in quota comanda il Goal, a 1,80, sul No Goal dato a 1,90. Grande attesa per la sfida dei due mattatori dell'ultimo turno: il gol di Lautaro Martinez, autore di un poker all'Arechi, vale 1,95 mentre il centro di Orsolini, a segno tre volte contro l'Empoli, è proposto a 5,80.



Chiude il programma del sabato il Milan, capolista al pari dell'Inter, ospite di un Genoa capace di regolare la Roma nell'ultima al Ferraris. Non sarà una partita facile per i rossoneri, avanti per i quotisti, a 2, sale a 3,40 il primo pareggio in Serie A per gli uomini di Pioli, con il segno «1» - assente nelle ultime cinque gare disputate in Liguria - offerto a 3,90. Per il risultato esatto in pole l'1-1 a 6, seguito dallo 1-0 a 7, mentre un altro clamoroso 4-1 genoano paga 61 volte la posta.