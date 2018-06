. Il centrocampista belga incarna perfettamente le caratteristiche che l'allenatore toscano vuole dal suo trequartista alle spalle della punta centrale: non un vero e proprio "numero 10", ma un incursore in grado di sfruttare le sponde del centravanti e inserirsi in zona goal. Identikit perfetto del Ninja, con cui Spalletti ha lavorato nella sua seconda avventura alla Roma e per cui, non a caso,Era il, agente proprio di Nainggolan, oltre che di Nicolò Barella. Un summit svelato in esclusiva da Calciomercato.com , che aveva "beccato" i due all'hotel Hilton, a due passi dalla stazione Centrale di Milano. Un faccia a faccia non annunciato, che nelle intenzioni delle parti in causa sarebbe dovuto rimanere segreto. Anche per questo motivo, non erano arrivate "soffiate" ai tanti giornalisti che seguono quotidianamente il calciomercato.In assenza di "dritte", l'unica soluzione è consumarsi le suole delle scarpe a caccia di notizie e così è stato:. E allora occorre fare come gli investigatori privati e appostarsi, cercando di cogliere quei segnali che preannunciano una trattativa. I due si abbracciano e salutano all'esterno dell'albergo ed entrano, accomodandosi a uno dei tavolini del bar. È quasi mezzogiorno, per pranzare è ancora presto. Meglio un caffè, per accompagnare un dialogo tranquillo e piacevole.Durante la chiacchierata vengono toccati diversi argomenti, ma due sono i temi caldi: Barella e Nainggolan. Se per il centrocampista del Cagliari l'Inter chiede di essere "tenuta aggiornata" su eventuali approcci o offerte da altri club, sul belga comincia un vero e proprio affondo. La qualificazione alla Champions League dà al club di Vittorio Emanuele una forza, economica e non solo, nuova sul mercato., ora resta da convincere la Roma. Un anno dopo il primo tentativo andato invano, Ausilio vuole regalare il Ninja a Spalletti.