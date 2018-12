Inter e Napoli abbandonano la Champions League con tanti rimpianti. Il pareggio col PSV e il ko col Liverpool rispettivamente non solo condannano i due club a scivolare in Europa League, ma comportano anche un grave danno economico per entrambe le società che dal passaggio del turno in Champions League avrebbero guadagnato circa 12 milioni di euro.



GLI INCASSI CERTI - È vero, la ridistribuzione economica ha già portato un bonus positivo per tutte le formazioni italiane tanto che Inter e Napoli chiudono la propria Champions con un incasso fisso di 42,7 e 44,2 milioni rispettivamente a cui si aggiungeranno i bouns variabili del market pool che varieranno da 3,9 a 5,4 milioni in base al percorso di Juve e Roma. Eppure la ridistribuzione che ha premiato i due club oggi con la retrocessione in Europa League rischia di condannarli.



SERVE VINCERLA - Come riporta Calcio e Finanza, infatti, la differenza tra la qualificazione agli ottavi e l'eliminazione è quindi di circa 12 milioni per i due club. Un mancato guadagno che i due club potrebbero colmare in Europa League soltanto arrivando alla finale del torneo. Se il percorso si fermerà agli ottavi l'incasso sarà di solo 1,1 milioni, altri 1,5 milioni per i quarti, 2,4 milioni per le semifinali e, infine 4,5 milioni per la finale più un bonus di 4 milioni per la formazione vincente. Vincere l'Europa League, a conti fatti garantisce 13,5 milioni di euro in soli premi. Un percorso lungo e complesso per pareggiare i ricavi che sarebbero arrivati soltanto col passaggio del turno in Champions League.