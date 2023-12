Non solo chi vince fatica (la Fiorentina, ai calci di rigore, con il Parma, capolista della serie B), ma c'è proprio chi non ce la fa. Anche se è più forte e, giocando in casa, pure favorito. Così in due serate di straordinaria eccezionalità, sono statiOra non mi attarderò a descrivere la meraviglia del gioco degli emiliani e le magìe di Zirkzee, perché quelli sono i ricami della cronaca. Piuttosto mi interessa sottolineare cheMa, da una parte, non si trovano le date (bisognerebbe giocare di più), dall'altro manca il coraggio per fornire maggiore interesse ad un torneo, fatto su misura per salvare la stagione a qualche delusa. A dissipare le certezze dei burocrati stanno arrivando risultati sorprendenti, al culmine di