Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli:



Real Sociedad-Inter

Arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistenti: Stuart Burt (ENG) – Daniel Cook (ENG)

IV: Andrew Madley (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Ivan Bebek (CRO)



4' - Segna Mendez, Bastoni perde palla e finisce a terra, ma non ci sono irregolarità. Il difensore ha perso il passo e l'equilibrio nel contrasto.



Braga-Napoli

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Olanda);

Assistenti: Zeinstra e Balder (Olanda)

IV uomo: Nagtegaal (Olanda);

addetto al VAR: Higler (Olanda)

assistente al VAR: Dieperink (Olanda)

delegato UEFA: Paolo Lione (Gibilterra)

osservatore arbitri: Rune Pedersen (Norvegia).



11' - Osimhen di testa, la palla colpisce la traversa ma non oltrepassa la linea. La goal line technology non sbaglia.