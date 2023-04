A fine stagione Skriniar si svincolerà a parametro zero dall'Inter per trasferirsi al PSG. Kim ha una clausola di rescissione da 50 milioni di euro valida solo per l'estero e così almeno teoricamente può lasciare il Napoli nel prossimo mercato estivo.



Intanto nerazzurri e partenopei hanno messo gli occhi sul difensore greco Konstantinos Mavropanos (classe 1997 ex Arsenal e Norimberga), sotto contratto fino a giugno 2025 con lo Stoccarda.