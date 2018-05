Nel corso della presentazione del libro “Per colpa di Zico” di Leonardo Corsi,ha parlato anche del futuro di suo figlio, ora allama corteggiato da: "Non lo diamo né a Spalletti né ad Ancelotti? Ora deve pensare alla Nazionale che è la cosa più importante e una grande soddisfazione. Ha un contratto, è felicissimo, la cosa più importante è pensare alla Nazionale e poi fare un bel mese di vacanza che merita per la stagione, non solo sul campo ma anche per la mancanza di Davide Astori, un trauma che deve essere ancora superato".