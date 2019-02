Inter e Nike celebrano il ventennale del loro accordo commerciale e lo fanno con una maglia tutta nuova che gli uomini di Spalletti indosseranno nel prossimo derby di Milano. La casacca sarà prodotta in tiratura limitata, i pezzi in commercio saranno 1908, in richiamo all'anno di fondazione della società di corso Vittorio Emanuele. A seguire il comunicato ufficiale dell'Inter.“MILANO - FC Internazionale Milano e Nike presentano una maglia speciale per la stagione 2018-19 che celebra i 20 anni di partnership. Per realizzare il design della nuova maglia Inter x Nike 20th Anniversary, Nike e Inter si sono ispirate alle 10 "home jersey" più celebri degli ultimi 20 anni. La maglia sarà indossata dalla squadra durante il derby di Milano del prossimo 17 marzo."La maglia rappresenta una roadmap della storia recente dell'Inter", spiega Pete Hoppins, Senior Design Director Nike Football Apparel. "Abbiamo scelto 10 design tra quelli delle maglie delle stagioni più vincenti e quelli preferiti dai tifosi. La sfida era far sì che tutti questi diversi schemi a strisce funzionassero insieme e siamo molto soddisfatti del risultato".“La maglia presenta cinque design sul fronte e altri cinque sul retro, rievocando così i momenti più importanti e i pattern più iconici degli ultimi 20 anni:1998/99: prima stagione di partnership tra Inter e Nike2008/09: la maglia della prima stagione dopo il centesimo anniversario2009/10: stagione della conquista del Triplete2010/11: la stagione successiva al Triplete2011/12: la maglia caratterizzata da linee più strette2013/14: stagione del ritiro del Capitano2014/15: la maglia dalla grafica 'gessata'2015/16: la stagione del 25° anniversario della vittoria di una competizione europea2016/17: la maglia caratterizzata dalla grafica speciale2017/18: la stagione della qualificazione per il ritorno nella massima competizione europea”Lo stemma del club dorato, lo Swoosh e lo sponsor caratterizzano la parte anteriore della maglia, mentre la scritta interna '20 anni' rappresenta l'orgoglio di celebrare il legame tra Inter e Nike”.La maglia Inter x Nike 20th Anniversary sarà disponibile in versione Stadium e Vapor - la versione Vapor sarà in edizione limitata a soli 1908 pezzi, riprendendo l'anno di fondazione del club - dal 9 Marzo su nike.com, store.inter.it e i principali rivenditori selezionati”.