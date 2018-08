L'Inter continua a sognare di chiudere la propria campagna acquisti con l'arrivo di un pezzo da novanta come Luka Modric, in rotta col Real Madrid ma al momento ancora bloccato dal suo presidente Florentino. L'incontro che potrebbe risolvere la situazione, in un senso o nell'altro, si svolgerà non prima di mercoledì, a 8 giorni dalla chiusura delle trattative in Italia. Poco tempo a disposizione dunque per il direttore sportivo Piero Ausilio, che anche per questo motivo non vuole farsi trovare impreparato e sta valutando diverse alternative.



Secondo Tuttosport, una di queste conduce a un giocatore conosciuto molto bene da Luciano Spalletti, quel Leandro Paredes che ritiene esaurita la sua (breve) parentesi allo Zenit San Pietroburgo e che desidera tornare in Italia. L'argentino fu allenato alla Roma dall'attuale tecnico nerazzurro e per caratteristiche tecniche e tattiche si sposerebbe alla perfezione nell'attuale sistema di gioco dell'Inter. Si tratterebbe di un'operazione dall'impatto economico molto diverso rispetto a Modric sulle casse nerazzurre e consentirebbe di portare avanti parallelamente la ricerca di un esterno mancino, Darmian su tutti, che consentirebbe ad Asamoah di disimpegnarsi sempre più spesso nel vecchio ruolo di interno di centrocampo.