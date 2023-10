Qatar Airways si appresta ad essere il nuovo sponsor dell’Inter. La compagnia aerea qatariota potrebbe entrare in corsa già dalla sfida con la Roma del 29 ottobre, mentre la presentazione dell'accorso potrebbe slittare di qualche giorno. Secondo Calcio e Finanza, l’intesa avrà un valore di poco più di 1 milione di euro per il resto della stagione.



L’accordo però potrebbe traslare sullo sponsor di maglia. L'Inter si è affidata a Paramount, con un'intesa che scadrà al termine della stagione 2023/24. Nella prossima stagione dunque questo spazio sarà “scoperto”. Per questo motivo il club nerazzurro sta già intavolando discussioni proprio con Qatar Airways, con l'intento di aumentare i ricavi su questo fronte.