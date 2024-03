Inter, è rientrato De Vrij: le ultime. E Inzaghi recupera due pedine

per questa tornata di amichevoli di marzo. Un prezzo importante pagato dalla formazione allenata da Simone Inzaghi, chenella partita valida per la trentesima giornata di Serie A. I nerazzurri, primi in classifica con 76 punti ed un vantaggio di 14 lunghezze sul Milan, scenderanno in campo lunedì 1° aprile alle 20.45. Un appuntamento che l’Inter rischia di dover preparare senza Francesco Acerbi, per il quale si attende l’esito dell’indagine supplementare svolta dalla Procura Federale, chiamata a pronunciarsi sulle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus in Inter-Napoli di domenica 17 marzo.- Il centrale classe ‘92, vittima di unche ha costretto il ct oranje Ronald Koeman a prendere atto della sua indisponibilità per le amichevoli contro Scozia (stasera, ore 20.45) e Germania (martedì 26, ore 20.45),Secondo quanto riferisce fcinter1908.it,Dalle prime sensazioni, non dovrebbe trattarsi di un guaio serio e De Vrij potrebbe essere costretto a saltare solamente la prossima partita contro l’Empoli e, alla peggio, pure quella successiva contro l’Udinese dell’8 aprile. La speranza di Inzaghi è di riaverlo dunque con certezza per Inter-Cagliari del 14.- Per quanto concerne la situazione dell’infermeria nerazzurra, sempre secondo quanto raccolto da fcinter1908.it,- vittima di una distrazione al bicipite femorale della gamba sinistra nella sfida col Bologna dello scorso 9 marzo -Più lungo invece il decorso di Marko Arnautovic, che nella partita contro il Bologna è stato vittima di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destro e ha proseguito le sue terapie. Alla pari di Juan Cuadrado, sempre più vicino al rientro in campo a distanza di 3 mesi dall’operazione al tendine d’Achille.