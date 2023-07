Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Simoneè stato chiaro davanti alla stampa: l'Inter ha bisogno ancora di tre giocatori per completare la rosa. O almeno tre, visto che la rivoluzione tra i pali ha visto i nerazzurri perdere Handanovic, Cordaz (è arrivato anche l'annuncio) e prossimamente, sempre più diretto verso il Manchester United.Restando ai fatti, il club meneghino cambierà l'intero trio dei portieri: Raffaelesarà il terzo, ma sono gli altri due tasselli quelli più pesanti da completare. E in merito al futuro numero uno lo stesso Inzaghi: "Dovrà essere bravo tecnicamente, assolutamente. Forse dovremo cercarne anche più di uno.Ho avuto Reina alla Lazio e Onana qui, sicuramente avrà quelle caratteristiche il prossimo portiere”.Identikit chiaro che corrisponde a quello dicandidato a salutare il Bayern Monaco dopo appena sei mesi: è la priorità in Viale della Liberazione, e per liberarloSolo successivamente si affonderà il colpo per Trubin: lo Shakhtar Donetsk chiede 35 milioni di euro, Marotta non vuole spingersi oltre quota 15 mln. Intanto la distanza col Manchester United sul fronte Onana è minima: si cercherà di chiudere l'affare entro il fine settimana.