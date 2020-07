In maglia giallorossa, sulla fascia sinistra. E dire che, lo scorso gennaio, è stato vicinissimo ai nerazzurri. Era tutto pronto: Politano nella capitale e l’esterno ex Juve a Milano.Un episodio, probabilmente il più eclatante, che ben esprime un rapporto difficile (sul mercato) tra le due società negli ultimi anni.Un vero e proprio caso, soprattutto per, ex ds giallorosso, con cui difficilmente l’Inter avrebbe potuto intrecciare nuovi affari. Ma ora, con l’improvviso addio del dirigente, tutto può (nuovamente) cambiare.Anche perché, non è un mistero,La Roma deve ridurre il monte ingaggi, e lo stipendio del bosniaco, che di recente ha mostrato anche un malcelato malumore, è il più alto in rosa (7,5 milioni a stagione)., che ad Appiano Gentile un po’ rimpiangono. L’Inter vanta una percentuale sulla futura rivendita del 15%, e si farà trovare pronta qualora la Roma avesse necessità di far cassa anche con la cessione del classe ’99. Rapporti di nuovo sereni sul mercato, ma stasera, almeno in campo, sarà ancora battaglia.