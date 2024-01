Inter e Roma, rimpianto Dzeko: la sua stagione al Fenerbahce è super

Ha lasciato l'Italia ma resta nei cuori dei tifosi dell'Inter - e di quelli della Roma. Edin Dzeko sta vivendo la sua prima stagione in Turchia, al Fenerbahce, ed è il vero trascinatore dei gialloblù, nonostante i 37 anni. Con la tripletta in un tempo al Konyaspor, il bosniaco è sempre più il capocannoniere del campionato con 16 gol in 18 gare. E, sommando tutte le competizioni, è già arrivato a 20 reti in 24 match, con 7 assist. Un totem vero e proprio per la squadra di Istanbul con un'importanza crescente anche fuori dal campo. Secondo i media turchi infatti proprio l'attaccante ha recitato un ruolo fondamentale nel convincere Leonardo Bonucci ad accettare la corte del suo nuovo club.