L'addio alla Roma di Kevin Strootman e il suo passaggio al Marsiglia ha dato origine nel pomeriggio di oggi ad un curioso batti e ribatti su twitter fra il profilo ufficiale in lingua inglese del club giallorosso e quello dell'Inter che non hanno perso occasione per pungolarsi lanciandosi battute cariche di veleno.



A iniziare è stata la Roma che nel rispondere al Marsiglia ha stuzzicato l'Inter con una foto del video di presentazione di de Vrij: "Il vostro video? Meglio di quelli dell'Inter". Pronta la risposta dei nerazzurri: "Sempre meglio di quello di presentazione di Malcom". Parata e risposta del social media manager della Roma che controbatte: "Questo Malcon? Assist di Malcom per il contropiede di Vidal e gol di Modric, Sassuolo-Inter 1-1". Chiude l'Inter: "No questo, con la foto di Malcom che sceglie il Barcellona". Ecco nella nostra gallery lo scambio di tweet.