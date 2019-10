I dubbi estivi si sono trasformati in pensieri concreti nelle ultime settimane: all'Inter serve un vice-Lukaku. I problemi alla schiena accusati dall'attaccante, infatti, hanno acceso la spia per Antonio Conte: out nella trasferta di Champions contro il Barcellona, ha deluso nella sfida-Scudetto contro la Juve. Romelu ha ritrovato il gol in Nazionale - contro il modesto San Marino - ed è pronto a riprendersi l'attacco dell'Inter. In una stagione da 45-50 partite, però, servirà senza dubbio un'alternativa all'ex United.



L'IDEA - Conte non può sbizzarrirsi molto: le uniche soluzioni rispondono ai nomi di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Due giocatori sicuramente con caratteristiche diverse da Lukaku e con un'interpretazione del ruolo inevitabilmente differente rispetto a Lukaku. Un aspetto che si riflette per forza sul modo di giocare della squadra. Dal Cile, però, arriva il suggerimento di Reinaldo Rueda, ct della nazionale sudamericana: "Alexis mi è sempre piaciuto da centravanti, è un'ottima alternativa in quel ruolo. Nello United e contro il Messico ha giocato da punta. Se all'Inter riesce a migliorare in quella posizione, può essere positivo per noi, ci dà un'opzione in più davanti".



PALLA A CONTE - Parole e musica, che sorvolano l'Oceano e arrivano ad Appiano Gentile. In casi di emergenza, Sanchez può essere la valida alternativa a Lukaku. Attaccante dotato di grande rapidità associata a struttura fisica e potenza muscolare, il cileno ha già lasciato il segno in quest'inizio di campionato, con la rete (succeduta dall'espulsione) con la Sampdoria. A Conte e al giocatore stesso, ora, il compito di plasmare le sue caratteristiche al gioco della nuova Inter, pronta a ripartire dopo il ko con la Juve.