Yann Sommer all'Inter? L'idea è chiara in casa nerazzurra ed è quella di regalare il portiere svizzero a Simone Inzaghi entro la partenza per la tournée in Giappone, ma servirà trattare in fretta con il Bayern Monaco perché secondo la Gazzetta dello Sport la clausola rescissoria da 6 milioni di euro è scaduta e non è più attivabile