L'Inter non riesce a rialzare la testa dopo il ko con il Sassuolo nella prima giornata: con il Torino finisce 2-2, dopo essere stata avanti 2-0. Un blackout nella ripresa che ha ricordato quelli della scorsa stagione, con una "pressione", descritta da Luciano Spalletti, che pesa sulle spalle dei calciatori. I nerazzurri devono subito dare una risposta importante contro il Bologna, per affrontare la pausa con maggiore serenità. Non solo campo, però, anche mercato: Joao Mario, i rinnovi di Icardi e Skriniar e il caso Miranda. Ne abbiamo parlato nella consueta diretta su Facebook con i nostri Alessandro De Felice e Angelo Taglieri.