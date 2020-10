L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Stefano Sensi e spiega come il centrocampista italiano rappresenti per Conte il trequartista ideale.



“Le rotazioni delle prime uscite dimostrano come il tecnico voglia far sentire chiunque dentro al progetto: tutti utili, nessuno indispensabile. Con l’obiettivo di gestire forze fisiche e risorse tecniche. Ma al di là del lavoro mentale sul gruppo, poi ci sono le scelte tecniche. E quando Conte ha bisogno del trequartista puro, il primo pensiero va verso Stefano Sensi, l’uomo in più dei primi mesi interisti di Conte”.