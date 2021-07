La sostituzione di quello che è stato un perno nel gioco di Antonio Conte risulta la priorità principale degli uomini mercato dell'Inter.avrà il "nuovo" Hakimi entro le prossime settimane, ma il club nerazzurro non si ferma qui e ancheIn attesa di possibili novità in uscita sul fronte Perisic, i campioni d'Italia stanno sondando il mercato alla ricerca dell'occasione giusta, che potrebbe rispondere al nome di una vecchia conoscenza come- Brasiliano, classe '92, protagonista di una fugace esperienza con la maglia nerazzurra nella stagione 2015/2016 agli ordini di Mancini, l'ex Porto, che è alla ricerca di un rimpiazzo dell'infortunato Spinazzola, Telles è legato ai Red Devils fino a giugno 2024 (con opzione per un'altra stagione) e ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro. Considerando anche l'ingaggio importante,- Valido soprattutto in fase di spinta, impiegabile indistantamente come quarto di sinistra o in una linea a 5, il laterale brasiliano rappresenta una soluzione di esperienza e di qualità nella sua zona del campo. Soluzione sulla quale l'Inter rimane piuttosto vigile, nella speranza che nelle prossime settimane maturino le condizioni necessarie per muoversi in maniera concreta.ed eventualmente pure i duttili D'Amborosio e Darmian -(che ha un ingaggio di circa 5 milioni di euro), che possono far dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi.