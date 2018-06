Si tratta di uno dei calciatori maggiormente seguiti in Italia e sicuramente non è un caso se tutte le big hanno iniziato e mettergli gli occhi a dosso. Parliamo ovviamente di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che tanto piace a Luciano Spalletti e che ieri ha saputo prendersi la scena anche con la maglia della Nazionale, in una sfida molto complicata come quella contro la Francia. Per Chiesa anche un errore in marcatura sul primo gol ma nel complesso la sua è stata una prova di grande generosità. Queste le pagelle che gli hanno riservato i principali quotidiani nazionali.



Gazzetta dello Sport 7- “La risposta azzurra a Mbappé: scalpitante, strappante. Abbassa la cresta a più di un francese col suo repertorio di ala moderna. Mettete Chiesa al centro del villaggio, direbbe Garcia”.



Corriere dello Sport 6,5 - “Non chiude sulla rete di Umtiti, però poi si spreme come un forsennato, da corpo e colore all’attacco”.



la Repubblica 6 - “Perde Mbappé sull’1-0. Catechizzato da Mancini per un tempo, poi si rianima”.



CorSera 6,5 - “Si perde Mbappé sull’1-0 e ogni volta che prova a ripartire viene steso. Però è testardo e nella ripresa crea diversi pericoli: è il simbolo di una squadra che ha le qualità per crescere”.